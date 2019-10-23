نفوق الخروف "كريس" الحاصل على جائزة غينيس العالمية

أعلنت جمعية أسترالية مساء اليوم الأربعاء، نفوق الخروف كريس صاحب أغزر صوف بالعالم والحاصر على جائزة غينيس العالمية للأرقام القياسية.

وكانت جمعية "ليتل أوك ساكنتشري" أعلنت عبر صفحتها على موقع فيسبوك: "انفطر قلبنا لخسارة هذه الروح الهادئة الحكيمة الودية".

وقال مؤسسة الجمعية كايت لوك لصحيفة "كانبيرا تايمز" "إن كريس نفق لأسباب طبيعية، مضيفًا، الخروف كريس كان سعيدا جدا وبصحة جيدة حتى فترة قصيرة"، موضحة أن كريس كان "ظريفا جدا، وكان الحيوان المفضل لدى الزوار".

يُشار إلى أن خروف الميرينوس الأسترالي تصدر عناوين الصحف بعد اكتشافه غارقا تحت وزن صوفه في محيط كانبيرا وكان صوفه يهدد حياته أيضا، حيث تم الاستعانة ببطل أستراليا في جز صوف الخرفان لقص صوفه، وقد أزال 41.1 كيلوغراما منه، وهو وزن قياسي.

وقد قدم هذا الصوف إلى متحف كانبيرا الوطني، ونقل كريس للإقامة في مزرعة في مقاطعة نيوساوث ويلز المجاورة.