هل يشارك محمد صلاح في تشكيلة ليفربول ضد جينك مساء اليوم؟

ينتظر عشاق نادي ليفربول اعلان المدرب يورجن كلوب عن التشكيلة النهائية لمباراة الفريق ضد كي آر سي جينك البلجيكي ضمن الجولة الثالثة من دوري المجموعات في دوري أبطال أوروبا مساء اليوم الاربعاء.

ويتمنى عشاق نادي ليفربول خاصة عقب التعادل الايجابي مع مانشستر يونايتد في الدوري الانجليزي الأحد الماضي، عودة النجم المصري محمد صلاح بعد تأكيدات المدرب يورجن كلوب باكتمال شفائه من الاصابة التي تعرض لها.

النجم محمد صلاح أصيب في الكاحل خلال لقاء ليستر سيتي قبل التوقف الدولي، ليغيب عن مباراة فريقه ضد مانشستر يونايتد يوم الأحد، وذلك قبل ملاقاة جينك.

وظهر الدولي المصري لأول مرة في تدريبات فريقه الجماعية يوم الثلاثاء، بعدما خاض عدة تدريبات فردية خلال الأيام الماضية، وانضم لقائمة فريقه التي تسافر لبلجيكا مساء الثلاثاء.

وكان يورجن كلوب مدرب ليفربول قد أوضح إن صلاح لم يكن جاهزا للمشاركة ضد مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي يوم الأحد، لكنه قد يلحق بمواجهة جينك.

وقال كلوب في تصريحات لموقع ليفربول الانجليزي: "نحن سعداء بعودة صلاح من جديد لدينا قائمة جيدة الآن"، مضيفًا بعودة النجم المصري "كل الأمور تسير على ما يرام".

وتشهد مباراة جينك غياب ثنائي الدفاع الأساسي جويل ماتيب وترينت ألكسندر أرنولد.

وعن ذلك أوضح كلوب "ترينت مريض وماتيب يعاني من بعض الألم في الركبة".

ومن المقرر أن تقام مباراة ليفربول وجينك البلجيكي مساء اليوم الأربعاء على ارض بلجيكا الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة والقدس المحتلة.