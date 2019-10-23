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الأسير أحمد غنام ينتصر على السجان بعد 102 يوم من الاضراب عن الطعام

  • فلسطين اليوم - رام الله
  • 15:26 - 23 أكتوبر 2019
احمد غنام احمد غنام
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انتصر الأسير أحمد غنام في معركة الإضراب عن الطعام ضد إدارة مصلحة سجون الاحتلال الإسرائيلي والتي استمرت لـ 102 يومًا على التوالي احتجاجًا على اعتقاله الاداري التعسفي.

ووفقًا لمكتب إعلام الأسرى فإن الأسير أحمد غنام تمكن من الانتصار على ادارة السجن وتحقيق هدفه ومطلبه القاضي بتحديد سقف اعتقاله الاداري داخل سجون الاحتلال.

يشار إلى أن الأسير أحمد غنام متزوج ولديه طفلان، وكانت قوات الاحتلال قد أعادت اعتقاله في 28/6/2019 ، بعد اقتحام منزله، وبعد أسبوعين أصدرت بحقه قرار اعتقال إداري لمدة 6 شهور مما دفعه لخوض إضراب عن الطعام احتجاجاً على تحويله للإداري دون تهمة أو محاكمة.

يذكر أن الأسير "غنام" اعتقل سابقاً وأمضى في سجون الاحتلال 9 سنوات .

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