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موعد مباراة ليفربول ضد جينك والتشكيلة المتوقعة في دوري الابطال

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 15:10 - 23 أكتوبر 2019
موعد مباريات ليفربول ضد آرسنال فى الدورى الإنجليزى موعد مباريات ليفربول ضد آرسنال فى الدورى الإنجليزى
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يترقب عشاق الدائرة المستديرة مساء اليوم الأربعاء مباراة ليفربول الانجليزي ضد كي آر سي جينك البلجيكي ضمن الجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا.

ومن المقرر أن تقام المباراة على ملعب لومينوس أرينا في بلجيكا، الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة والقدس المحتلة.

ستعرض مباراة ليفربول على قناة beIN SPORTS HD 2 وسيعلق على المباراة عصام الشوالي.

يُشار إلى أن ليفربول تعادل في أخر مباراة له في الدوري الانجليزي الممتاز أمام مانشستر يونايتد بهدف لكل فريق، فيما لم يشارك النجم المصري محمد صلاح في تلك المباراة لإصابته في الكاحل.

في حراسة المرمى : أليسون بيكر.

في خط الدفاع : ترينت أليكسندر أرنولد ، جويل ماتيب ، فيرجيل فان دايك ، أندرو روبرتسون.

في خط الوسط : جيمس ميلنر ، فابينيو ، جورجينيو فينالدوم.

فيما تعرض النادي البلجيكي كي آر سي جينك للهزيمة في دوري الدرجة الاولى البلجيكي A فهل سيعوض خسارته بالتعادل او بالفوز المفاجء ضد ليفربول

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