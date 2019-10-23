رياضية الجهاد بغزة تنظم حفلا لتكريم طلبة أنهوا دورات في الإسعافات الأولية والتحكيم الرياضي

نظمت اللجنة الرياضية لحركة الجهاد الإسلامي في محافظة، وبالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة ووزارة الصحة، حفلاً لتكريم ثلة من الطلبة الذين أنهوا دورة الإسعافات الأولية و دورة تحكيم كرة قدم خماسي .

وحضر حفل التكريم الذي أقيم في ملعب فلسطين بمدينة غزة، عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي الأستاذ خالد البطش والأستاذ خميس الهيثم، والأستاذ أحمد محيسن، وكيل وزارة الشباب والرياضة، والأستاذ أشرف حليوة ممثل وزارة الصحة، والعديد من الشخصيات والوجهاء، وخريجو الدورتين.

وخلال كلمة له، أكد الأستاذ خالد البطش على اهتمام حركته بقطاع الشباب وتطوير مهاراتهم في الجانب الرياضي، وخوض المباريات والبطولات و إقامة الدورات التي من شأنها أن تخدم المواطن الفلسطيني وتعود بالنفع على غيره.

وشدد البطش على أهمية النشاط الرياضي كونه يخدم شريحة واسعة من المجتمع، ويوفر حاضنة للشباب لحمايتهم وتفريغ طاقاتهم في مجالات مفيدة للمجتمع، بدلاً من الانشغال بالتواصل مع صفحة المنسق وغيرها من الصفحات المشبوهة التي يجب محاربتها ومقاطعتها .

وعبّر عن شكره لوزارة الشباب والرياضة على تعاونها وإتاحة الفرصة للجنة الرياضية لحركة الجهاد في تنفيذ الأنشطة والدورات بصورة مستمرة، وتوفير المدربين والقاعات للتدريب.

بدوره، رحب الأستاذ أحمد محيسن بجهود حركة الجهاد الإسلامي في تفعيل النشاط الرياضي والمشاركة في برامج الوزارة التي تخدم المجتمع، مؤكداً استعداد الوزارة للتعاون مع كافة المؤسسات والفصائل لتقديم برامج متنوعة لصالح قطاعي الشباب والرياضة وتدريب الشباب وتطوير مهاراتهم، وأبدى سعادته لما تم إنجازه في الدورتين من خلال مدربين مؤهلين في مجالات تحكيم كرة القدم والإسعافات الأولية.

بينما أشاد أ.أشرف حليوة بالتعاون مع حركة الجهاد الإسلامي ووزارة الشباب والرياضة وأبدى جاهزية وزارته لتنفيذ المزيد من الدورات والتعاون في مجالات تأهيل الشباب وتطوير قدراتهم في المجال الصحي.

وفي ختام الحفل قدمت حركة الجهاد الإسلامي درعاً تقديرياً لوزارة الشباب والرياضة ووزارة الصحة، كما تم تكريم مدربي الدورتين وتوزيع الشهادات على خريجي الدورات.