فصائل المقاومة : نرحب بإجراء الانتخابات الفلسطينية بشرط الشمولية

أكد فصائل المقاومة الفلسطينية خلال اجتماعها الدوري الذي عقد اليوم الأربعاء، على ترحيبها بإجراء الانتخابات الفلسطينية الشاملة على كافة المستويات (التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني) على قاعدة التوافق الوطني.

وقالت الفصائل ان ترحيبها بإجراء الانتخابات الشاملة ، جاء على قاعدة التوافق الوطني لتكون مدخل للتخلص من نار اتفاقية أوسلو المشؤومة وإعادة ترتيب البيت الفلسطيني، بما ينسجم مع تحقيق الوحدة وإنهاء الانقسام وإعداد برنامج وطني لمواجهة التحديات التي تستهدف تصفية قضيتنا وثوابتنا الوطنية.

ويشار الى ان السلطة الفلسطينية ومنذ دعوة الرئيس محمود عباس في مقر الامم المتحدة لإجراء

عقدت فصائل المقاومة الفلسطينية اجتماعها الدوري اليوم الأربعاء الموافق 23-10-2019م، ناقشت فيه آخر المستجدات على الساحة الفلسطينية، حيث أكدت ترحيبها بإجراء الانتخابات الفلسطينية الشاملة على كافة المستويات (التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني) على قاعدة التوافق الوطني لتكون مدخل للتخلص من نار اتفاقية أوسلو المشؤومة وإعادة ترتيب البيت الفلسطيني، بما ينسجم مع تحقيق الوحدة وإنهاء الانقسام وإعداد برنامج وطني لمواجهة التحديات التي تستهدف تصفية قضيتنا وثوابتنا الوطنية.