بالتفاصيل.. عاصفة مدارية عنيفة تضرب ساحل فلسطين المحتلة

سوف يستمر الطقس الشتوي حتى عطلة نهاية الأسبوع وتوقعت الارصاد الجوية التابعة للاحتلال، بان تتطور عاصفة مدارية عنيفة أيضًا قبالة ساحل فلسطين المحتلة ابتداء من يوم الجمعة.

واظهرت بعض خرائط التنبؤ بالطقس بإمكانية حدوث إعصار البحر الأبيض المتوسط برياح تزيد عن 100 كم في الساعة وهطول امطار غزيرة لكن ووفق تعبير القناة العبرية الثانية نقلا عن خبراء ارصاد ان هذه مجرد توقعات اولية.

اسم العاصفة هو "Medicine" -Mediterranean and Hurricane (إعصار البحر الأبيض المتوسط). في أغلب الأحيان، تتجلى العاصفة مع هبوب رياح شديدة وامطار غزيرة في غضون ساعات -مما يعني احتمال حدوث فيضانات وأضرار. ومع ذلك، نادراً ما حدثت مثل هذه الأحداث على ساحل فلسطين المحتلة في الماضي، مما يعني أنه من المرجح ألا تحدث ".

وقال خبير الطقس في القناة العبرية "هذا أسبوع صعب التنبؤ به". "الجو غير مستقر والخرائط لا تشير بوضوح إلى ما يجري لكن هناك احتمال في نهاية الأسبوع ان يكون هطول كميات كبيرة من الأمطار مع رياح قوية".

ومن المتوقع أن يكون الطقس اليوم ممطرًا مصحوبًا بعواصف رعدية، مع مزيد من الانخفاض في درجات الحرارة. بالإضافة إلى ذلك، هناك قلق بشأن الفيضانات في الجنوب وحتى فيضانات على السهل الساحلي. من المتوقع أن يكون الطقس الخميس غائما جزئيا، مع احتمال هطول أمطار في الشمال والمناطق الساحلية، مصحوبة ببعض العواصف الرعدية. يوم الجمعة، قد يكون هناك هطول الأمطار المحلية التي ستكون مصحوبة ببعض العواصف الرعدية".

يوم السبت، قبل الانتقال إلى التوقيت الشتوي، من المتوقع أن تصحب الأمطار عواصف رعدية من حين لآخر وهناك خشية من فيضانات في الاودية.