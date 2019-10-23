وكيل التنمية الاجتماعية يوضّح مصير وموعد شيكات الشؤون؟

تسود حالة من الخوف والترقب لدى المستفيدين من مخصصات الشؤون الاجتماعية في قطاع غزة، إزاء تحديد موعد صرف شيكات الشؤون، عقب تأخر صرفها من قبل وزارة التنمية الاجتماعية.

وتخلفت وزارة التنمية الاجتماعية عن صرف دفعتين مستحقتين عن شهر (5 - 8) هذا العام لمستفيدي الشؤون الاجتماعية في الضفة وغزة، ما تسبب في تردي الأوضاع المعيشية للأسر المستفيدة لا سيما اعتمادهم بالكامل على مخصصات الشؤون.

بدوره، أكد وكيل وزارة التنمية الاجتماعية داود الديك، أنه حتى اللحظة لا يوجد موعد محدد لصرف شيكات الشؤون الاجتماعية، مشيرًا إلى أن وزارته تعمل بالتشاور مع وزارة المالية على تحديد موعد للصرف.

وقال الديك في تصريحات لـ"إذاعة صوت القدس" وتابعتها "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، اليوم الأربعاء، إن هناك دفعة مالية واحدة على الأقل للأسر الفقيرة المستحقة قبل نهاية العام الجاري، مشيرًا إلى صرف دفعتين ماليتين مرتبط بتحسن الأوضاع المالية للسلطة الفلسطينية.

وحول تسجيل أسماء جديدة لدى الوزارة، أضاف الديك، أن الأولوية للطلبات الموجودة على قائمة الانتظار لدى الوزارة، موضحًا أن السقف المالي محدود لدى التنمية الاجتماعية.

وبيّن، أنه لا يوجد أي تواصل بين وزارة التنمية الاجتماعية في رام والله ونظيرتها في غزة.

وأشار إلى أن هناك ألاف الأسر على قائمة الانتظار وطلباتهم جاهزة في غزة، لافتًا أن الطلبات الجاهزة في الضفة أقل من غزة.

الجدير بالذكر أن وزارة التنمية تصرف 4 دفعات للأسر الفقيرة من شيكات الشؤون ولكن في سنة 2018 كان هناك 3 دفعات فقط.

قد أوضح الديك، أن صرف 3 دفعات فقط جاء بسبب الأزمة المالية التي تعاني منها السلطة، فلم يتم صرف الدفعة الرابعة، وقد أغلقت السنة المالية ، ولم يوعد بصرف الدفعة التي لم تدفع.

يذكر، أن وزارة التنمية الاجتماعية في رام الله تأخرت في دفع الدفعات المالية المستحقة إذ لم تغلق الوزارة الدفعة الأخيرة من عام 2018 التي كانت مفترضة في تاريخ 15/12/2018، والدفعة الأولى من العام 2019 التي كانت مفترضة في تاريخ 15/3/2019 وهو أمرٌ أثر سلباً على العائلات المستفيدة من البرنامج، واعتبرت أن دفعة مايو 2019 هي الدفعة الأولى للسنة المالية الجديدة 2019.

ويستفيد من مخصصات الشؤون الاجتماعية في قطاع غزة، 71 ألف مستفيد و39 ألف مستفيد في الضفة المحتلة بقيمة مالية إجمالية تقدر بــ 130 مليون شيكل، وتتراوح المخصصات لكل عائلة ما بين 750 إلى 1800 شيكل للدفعة الواحدة كل ثلاثة أشهر