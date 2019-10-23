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الاحتلال يحكم بالسجن 16 عامًا وغرامة مالية على شاب من الداخل

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 10:59 - 23 أكتوبر 2019
محكمة حيفا محكمة حيفا
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حكمت ما تسمى محكمة حيفا "الإسرائيلية"، اليوم الأربعاء، بالسجن 16 عامًا وغرامة مالية قدرها 500 ألف شيكل على شاب من سكان أم الفحم داخل الخط الأخضر بزعم مساعدته ثلاثة شبان قاموا بتنفيذ عملية قرب المسجد الأقصى عام 2017.

ووفق موقع يديعوت أحرونوت، فإن الحكم صدر بحق الشاب أمجد جبارين الذي ساعد ثلاثة من أقاربه نفذوا عملية داخل وعلى باب المسجد الأقصى ما أدى لمقتل ضابطين "إسرائيليين".

وأشار الموقع، أن عوائل الضابطين "الإسرائيليين" احتجوا على الحكم داخل القاعة وطالبوا بفرض الحكم المؤبد عليه.

وتتهم قوات الاحتلال الشاب جبارين بأنه ساعد المنفذين على الوصول للأقصى، ومشاركتهم في التدريب على إطلاق النار والتخطيط للعملية.

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