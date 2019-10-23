أحد أمراء قبيلة عتيبة معتقل لإنتقاده هيئة الترفيه السعودية

قال حساب "معتقلي الرأي" المهتم بالحالة الحقوقية في السعودية إن السلطات قامت أحد مشايخ قبيلة عتيبة، أكبر قبيلة في البلاد، فيصل بن سلطان بن جهجاه بن حميد، وذلك على خلفية سلسلة تغريدات انتقد فيها ممارسات رئيس هيئة الترفيه تركي آل شيخ، وصرف الدولة لمئات الملايين على الفعاليات الترفيهية في وقت تحول فيه الشعب السعودي إلى شعب يعيش على القروض، بحسب وصفه.

تأكد لنا خبر #اعتقال_شيخ_قبيلة_عتيبه فيصل بن سلطان بن جهجاه بن حميد، وذلك على خلفية سلسلة تغريدات نشرها أمس وأبدى فيها رأيه بممارسات تركي آل الشيخ عبر هيئة الترفيه. وقد تم إرغامه على حذف التغريدات فور توقيفه.

وقال حساب "معتقلي الرأي": "الشيخ فيصل بن سلطان بن جهجاه بن حميد سبق واعتقل العام الماضي (في أغسطس \ آب)، بعد انتقاده للظروف المعيشية والفقر، وقد أفرج عنه بعد فترة قصيرة، وقد نشرت حينها المباحث من حسابه تغريدة تنفي الخبر (كما حصل مع آخرين غيره)".