إسقاط طائرة "إسرائيلية "مسيرة جنوبي لبنان..والإحتلال يعترف

أفادت شبكة سكاي نيوز البريطانية اليوم الأربعاء بأن طائرة مسيرة أسقطت جنوب لبنان.

وقالت الشبكة إنه من المرجح أن تكون الطائرة إسرائيلية.

قالت شبكة سكاي نيوز البريطانية اليوم الأربعاء، بأن طائرة مسيرة أسقطت جنوب لبنان.

وقالت الشبكة إنه من المرجح أن تكون الطائرة إسرائيلية.

ومن جانبه أقر جيش الاحتلال بسقوط طائرة بدون طيارة تابعة له في جنوب لبنان.

واضاف جيش الاحتلال انه وخلال عمليات روتينية لحماية الحدود سقطت طائرة تابعة له بالقرب من الحدود مع لبنان".

من ناحيتها، قالت مصادر لبنانية ان الطائرة المسيرة اسقطت من قبل حزب الله بعد ان توغلت في الأجواء اللبنانية.