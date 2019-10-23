بعد تعطيل الدراسة.. تجهيزات كبيرة في مصر لمواجهة الأمطار

أكدت وزارة التنمية المصرية انها تتابع سوء الأحوال الجوية وسقوط كميات كبيرة من الأمطار على محافظة القاهرة وعدد من محافظات الجمهورية.

وجاء في بيان صحفي للوزارة، إنها تابعت على مدار أمس الثلاثاء بمتابعة إدارة الأزمة مع محافظة القاهرة واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لرفع مياه الأمطار المتراكمة في بعض الأنفاق والشوارع الرئيسية بالأحياء، والتي تسببت في إعاقة حركة المرور وسير المواطنين في الشوارع والطرق الرئيسية.

وقالت الوزارة، إنها دفعت بعدد من سيارات شفط المياه في مناطق تراكم مياه الأمطار بنطاق المنطقة الشرقية بأحياء مدينة نصر شرق ومصر الجديدة وشارع صلاح سالم ونفق العروبة وطريق النصر أمام النصب التذكاري وميدان الشهيد هشام بركات وطريق النصر مع عباس العقاد، مشيرة إلى أنه تم تسيير 80 سيارة لشفط المياه للتعامل مع المشكلة.

وأضافت أنه تم التجهيز بأدوات وإمكانيات الأحياء المجاورة في المناطق التي تشهد وجود تجمعات كبيرة من المياه بالقاهرة للمساعدة في سرعة شفط المياه ومواجهة الأزمة وإعادة الأمور إلى طبيعتها، لافتة أنه تم التنسيق مع إدارة مرور القاهرة لإيجاد طرق ومحاور بديلة لأماكن الاختناقات في بعض الشوارع والمحاور الرئيسية بالمحافظة، وضرورة استمرار تواجد كافة فرق الطوارئ والتدخل السريع في الشارع تحسباً لسقوط أمطار أو تشكل السيول.

على الصعيد ذاته، رفع وزير التنمية المحلية درجة الاستعداد والطوارئ في كافة المحافظات، واستمرار مراجعة الاستعدادات الخاصة بمواجهة السيول والأمطار تحسباً لاستمرار سقوط الأمطار أو السيول على محافظاتهم خلال الأيام المقبلة.

وأكد على ضرورة اتخاذ المحافظات لكافة التدابير والأعمال الواجب تنفيذها على شبكات المجاري المائية، والتأكد من جاهزية المعدات وتطهير مخرات السيول وتكثيف جولات المرور الميداني على الأماكن التي قد تمثل أماكن تجمع مياه الأمطار.

في السياق، تفقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، أعمال شفط مياه الأمطار المتجمعة بنفق العروبة، شرق القاهرة، بحضور قيادات المحافظة ومسئولي الصرف الصحي وقوات من الشرطة المصرية.

وأمس الثلاثاء، قرّر مجلس الوزراء المصري، تعطيل الدراسة اليوم الأربعاء في جميع المدارس والجامعات في محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية، لسوء الأحوال الجوية.

وأوضح رئيس المجلس الدكتور مصطفى مدبولي في بيان صحفي، أن ذلك جاء بناء على تقارير تلقاها مدبولى من هيئة الأرصاد الجوية بشأن احتمال سقوط أمطار غزيرة غدًا على بعض المناطق بالقاهرة الكبرى، أكثر مما حدث اليوم.

في السياق، دفعت محافظة القاهرة بفرق عمل وعدد كبير من سيارات رفع المياه إلى المناطق التي شهدت هطول للأمطار وتخزين للمياه في الشوارع والأنفاق الأرضية.

وتعمل سيارات رفع المياه على شفط مياه الأمطار من أماكن تجمعها خاصة في نفقي الأزهر والعروبة ومنطقة المنصة بمدينة نصر، ونفق شارع التسعين في التجمع الخامس، حيث يجرى العمل لشفط مياه الأمطار بشكل سريع حتى تعود الحركة المرورية إلى طبيعتها.

كما شكل مجلس الوزراء غرفة عمليات تحت الأشراف المباشر للدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وتقوم الغرفة بالمتابعة اللحظية لعملية شفط وسحب مياه الأمطار في الأنفاق والشوارع والتي تسبب في أعاقة العملية المرورية.