الأونروا توزع 37 الف وجبة غذائية على طلاب المدارس

أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، أن مؤسسة «قطر الخيرية» قامت بالتنسيق معها لتوزيع 37 ألف وجبة غذائية لأطفال اللاجئين في 35 مدرسة في قطاع غزة، فيما أعلنت المنظمة الدولية استمرار اعتماد 80% من سكان القطاع على المساعدات الإنسانية.

وذكرت «الأونروا» في بيان لها إنه تحت شعار «أنظمة غذائية لإنهاء الجوع في العالم»، قامت مؤسسة قطر الخيرية بتوزيع هذه الوجبات، على طلبة لاجئي فلسطين في 35 مدرسة تابعة لـ «الأونروا» بمناسبة اليوم العالمي للغذاء.

وانطلقت عملية التوزيع في مدرسة الشاطئ الأساسية المختلطة الأولى، ومن المقرر أن تستمر حتى يوم الأحد المقبل، الموافق 27 من الشهر الجاري.

وأشارت إلى أن هذا النشاط يسعى لتعزيز أهمية «الغذاء الصحي والعادات الغذائية الصحية»، حيث احتوت كل وجبة تم توزيعها على الخضروات والفواكه وعبوة حليب بطعم الفواكه وزجاجة من الماء وقطعة كرواسون محشوة بالشوكولاته، وبالإضافة إلى حصول كل طفل على منشور معلوماتي يسلط الضوء على العادات الغذائية الصحية.

وخلال التصريح الصحافي الذي وزعته «الأونروا»، أعادت التذكير بأن هناك حوالي 80 في المئة من سكان غزة يعتمدون على المساعدات الإنسانية، بسبب الحصار والجولات المتكررة من الأعمال العدائية والقلاقل السياسية.

وأشارت إلى أن هناك حوالي مليون لاجئ من فلسطين يعتمدون على المعونة الغذائية الفصلية من «الأونروا» بهدف تلبية احتياجاتهم الغذائية الأساسية.

وأوضحت أن المبادرة من مؤسسة قطر الخيرية تأتي في الوقت المناسب وتتوافق مع جهود الوكالة الهادفة إلى تعزيز الأمن الغذائي وتحسين التغذية.

يشار إلى أنه جرى توقيع اتفاقية تعاون عامة بين «الأونروا» وقطر الخيرية على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة لهذا العام في 22 ايلول/ سبتمبر 2019 في نيويورك.

والمعروف أن «الأونروا» تواجه طلبا متزايدا على خدماتها بسبب زيادة عدد لاجئي فلسطين المسجلين ودرجة هشاشة الأوضاع التي يعيشونها وفقرهم المتفاقم.

ويتم تمويل الأونروا بشكل كامل تقريبا من خلال التبرعات الطوعية، فيما لم يقم الدعم المالي بمواكبة مستوى النمو في الاحتياجات.

وتؤكد هذه المنظمة الدولية أنه نتيجة لذلك فإن الموازنة البرامجية لها، والتي تعمل على دعم تقديم الخدمات الرئيسة، تعاني من «عجز كبير».

وجددت في بيانها الدعوة لكل الدول الأعضاء للعمل بـ «شكل جماعي» وبذل الجهود الممكنة لتمويل موازنتها بالكامل.

يشار إلى أن العجز الكبير الذي طرأ على موازنة «الأونروا» خلال العام الجاري والعام السابق، كان بسبب قرار الإدارة الأمريكية بوقف الدعم الذي تقدمه بشكل كامل، حيث يقدر هذا الدعم بـ 360 مليون دولار سنويا، وهو أكبر دعم تحصل عليه هذه المنظمة من المانحين.

والمعروف أن «الأونروا» تأسست كوكالة تابعة للأمم المتحدة بقرار من الجمعية العامة في عام 1949، وتم تفويضها بتقديم المساعدة والحماية لحوالي 5.5 لاجئ من فلسطين مسجلين لديها، وتقتضي مهمتها بتقديم المساعدة للاجئي فلسطين في الأردن ولبنان وسوريا والضفة الغربية وقطاع غزة ليتمكنوا من تحقيق كامل إمكاناتهم في مجال التنمية البشرية إلى أن يتم التوصل لحل عادل ودائم لمحنتهم.