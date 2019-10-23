الاحتلال يهدم منزل عائلة شهيد في مخيم قلندنا شمال القدس

هدمت جرافات الاحتلال الاسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، منزل عائلة الشهيد علي حسن خليفة المكون من ثلاث طبقات في مخيم قلنديا شمال مدينة القدس.

وذكرت مصادر محلية، أن قوة كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت المخيم، وأخلت منزل الشهيد خليفة، قبل أن تشرع جرافات الاحتلال بعمليات هدم المنزل الواقع في شارع القدس قرب حاجز قلنديا العسكري.

وأضافت المصادر أن جيش الاحتلال أجبر أصحاب المركبات المتواجدة في المنطقة على إخلائها من المكان، إضافة إلى منع الطواقم الصحفية من تغطية عملية الهدم.

يشار إلى أن الشهيد خليفة استشهد في مخيم قلنديا في أول أيام شهر رمضان المبارك مطلع آب/ أغسطس عام 2011.