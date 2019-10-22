تعطيل الدراسة في جميع مدارس وجامعات مصر

قرّر مجلس الوزراء المصري، اليوم الثلاثاء، تعطيل الدراسة غدًا بجميع المدارس والجامعات في محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية، لسوء الأحوال الجوية.

وأوضح رئيس المجلس الدكتور مصطفى مدبولي في بيان صحفي، أن ذلك جاء بناء على تقارير تلقاها مدبولى من هيئة الأرصاد الجوية بشأن احتمال سقوط أمطار غزيرة غدًا على بعض المناطق بالقاهرة الكبرى، أكثر مما حدث اليوم.

في السياق، دفعت محافظة القاهرة بفرق عمل وعدد كبير من سيارات رفع المياه إلى المناطق التي شهدت هطول للأمطار وتخزين للمياه في الشوارع والأنفاق الأرضية.

وتعمل سيارات رفع المياه على شفط مياه الأمطار من أماكن تجمعها خاصة في نفقي الأزهر والعروبة ومنطقة المنصة بمدينة نصر، ونفق شارع التسعين في التجمع الخامس، حيث يجرى العمل لشفط مياه الأمطار بشكل سريع حتى تعود الحركة المرورية إلى طبيعتها.

كما شكل مجلس الوزراء غرفة عمليات تحت الأشراف المباشر للدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وتقوم الغرفة بالمتابعة اللحظية لعملية شفط وسحب مياه الأمطار في الأنفاق والشوارع والتي تسبب في أعاقة العملية المرورية.