استقرار أسعار الذهب بعد احراز تقدم في محادثات الصين و امريكا

خفت أداء الذهب إلى حد كبير، الثلاثاء، إذ يتعرض لضغوط منخفضة بفعل صعود الأسهم الآسيوية، ترحيبا بإحراز تقدم في المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، لكنه تلقى دعما من جراء عدم وضوح تفاصيل المفاوضات.

وبحلول الساعة 06:32 بتوقيت غرينتش، لم يسجل الذهب في المعاملات الفورية تغيرا يذكر عند 1484.86 دولار للأوقية (الأونصة). كما تماسك الذهب في العقود الأميركية الآجلة عند 1487.80 دولار للأوقية.

وقال له يو تشينغ، نائب وزير الخارجية الصيني، إن الصين والولايات المتحدة أحرزتا بعض التقدم في محادثاتهما التجارية، مضيفا أنه طالما احترم الجانبان بعضهما البعض فإنه ما من مشكلة لا يمكن حلها.

جاءت تصريحات له بعد يوم من حديث الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن التفاؤل بشأن إبرام اتفاق، بينما قال لاري كودلو، مستشار البيت الأبيض، إنه من الممكن سحب الرسوم المقررة على سلع صينية في شهر ديسمبر، إذا مضت المحادثات على نحو حيد.

ورحبت الأسواق بذلك ودفع المؤشر ستاندرد آند بورز 500 للاقتراب من مستوى مرتفع قياسي الاثنين. كما ربح المؤشر إم.إس.سي.آي الأوسع نطاقا لأسهم آسيا والمحيط الهادي خارج اليابان 0.4 بالمئة اليوم.

ويترقب المستثمرون اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) بنهاية الشهر، والذي قد يقدم المزيد من الدلائل بشأن التيسير النقدي. ويقلل خفض أسعار الفائدة تكلفة الفرصة البديلة لحائزي المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا.