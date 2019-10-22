توقعات بسقوط امطار رعدية في مناطق متفرقة

من المتوقع أن تتأثر البلاد بحالة عدم استقرار جوي يوم غدٍ الأربعاء، حيث تتهيأ الفرصة لتساقط زخات رعدية قد تكون غزيرة في مناطق متفرقة وعلى نحو غير شامل بحيث يكون تأثير الحالة في بعض المناطق محدوداً.

وفي ساعات المساء والليل تسود أجواء خريفية باردة نسبياً في كافة المناطق وخصوصاً في المناطق الجبلية وتبقى الفرصة مواتية لهطول زخات محلية رعدية الطابع في بعض المناطق، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

و حذر موقع طقس فلسطين من خطر تشكل السيول في بعض المناطق خصوصاً شرق البلاد والمناطق المنخفضة والسواحل الجنوبية.

أما يوم الخميس المقبل، فتوقع طقس فلسطين أن يطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة ، وتسود أجواء خريفية معتدلة وغائمة جزئياً بشكل عام نهاراً في معظم المناطق مع فرصة واردة لهطول زخات محلية متفرقة.

و يستمر انخفاض درجات الحرارة يوم الخميس ، كما تسود أجواء خريفية معتدلة وغائمة جزئياً بشكل عام نهاراً في معظم المناطق مع فرصة لهطول زخات محلية متفرقة تتركز على السواحل ، وفي ساعات المساء والليل تسود أجواء خريفية باردة نسبياً في كافة المناطق وخصوصاً في المناطق الجبلية ، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.