للمرة الثانية.. هزيمة نادي البريج في بطولة الأندية العربية لكرة السلة

تعرض نادي خدمات البريج، مساء اليوم الثلاثاء، إلى هزيمة جديدة في البطولة العربية للأندية البطلة للنسخة الـ 32، والمقامة بمدينة سلا المغربية.

وجاءت هزيمة ممثل كرة السلة الفلسطينية في البطولة العربية، خدمات البريج هذه المرة أمام فريق سطاوالي الجزائري بنتيجة 86-60، وكان قد خسر اللقاء الأول مساء أمس أمام مستضيف البطولة جمعية سلا المغربي بنتيجة كبيرة وبفارق 29 نقطة، بواقع57-86.

وقدم خدمات البريج ربعا أولا مقبولا، رغم هزيمته فيه بفارق 4 نقاط بواقع 21-17، وتحسن أداء الفريق المعزز بلاعبين من المغرب، لكن خبرة الفريق الجزائري حسمت الربع الثاني بواقع 17-14، والشوط الأول لصالح سطاوالي الجزائري بنتيجة 38-31.

لم يستطع فريق البريج مجاراة الفريق الجزائري خلال الربع الثالث وانهار بصورة كبيرة، مكنت فريق سطاوالي من توسيع الفارق والخروج فائزا بفارق 12 نقطة، بنتيجة 23-11.

شهد الربع الأخير تحسنا بأداء خدمات البريج، دون أن يتمكن من الخروج فائزا بأي ربع، لينتهي الربع لصالح سطاوالي 25-18، والنتيجة النهائية 86-60.