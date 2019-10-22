رسالة من الأسير المضرب عن الطعام طارق قعدان

وجه الأسير القيادي في حركة الجهاد الاسلامي طارق قعدان، التحية إلى المتضامنين معه ومع الأسرى في سجون الاحتلال.

وقال القيادي قعدان في رسالة عبر محاميته أم آدم، إن الأسرى لن يسامحوا من كان باستطاعتهم القيام بواجبهم من أفراد ومؤسسات واعلام تجاه قضية الأسرى العادلة.

إليكم نص الرسالة:

أسعد الله أوقاتكم باليسر والصبر والثبات والنصر والظفر بإذن الله الواحد الأحد..

يبدو أن شكل حركات التضامن الجدية والنابعة من القلب بدأت تأتي آكلها وثمارها استعينوا بالله، ولم يبق الا القليل

شكراً جزيلاً لكل من قام، ويقوم بواجبه تجاه إخوانه الأسرى والاسيرات وخاصة المضربين منهم.

شكراً جزيلاً لكل خطوة وكل وقفة، وكل دعاء.

ولأولئك الذين كان باستطاعتهم ان يقوموا بواجبهم من أفراد ومؤسسات واعلام تجاه قضية الأسرى العادلة ولم يقوموا به لن نسامحهم.

والله انا نعرفهم بالاسم والوسم.

سلامي للجميع، وبارك الله فيكم وجزاكم الله خير الجزاء