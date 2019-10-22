ريفلين يسلم غانتس كتاب تفويض لتشكيل الحكومة "الإسرائيلية"

أعلن مكتب رئيس "إسرائيل" رؤوفين ريفلين، أنه غدا سيتم تسليم كتاب تفويض تشكيل الحكومة إلى بيني غانتس.

ووفق ما ذكرته القناة 12 العبرية، فمن المقرر تسليم غانتس الكتاب في الساعة 8 مساءً.

يأتي ذلك بعد فشل زعيم حزب الليكود بنيامين نتنياهو بتشكيلها، وانقضاء المهلة القانونية التي منحت له من أجل تحقيق ذلك.

ووفقا للقانون الأساسي، فسوف يتوجه مدير عام مكتب الرئيس الإسرائيلي هرائيل طوبي إلى ممثلي الكتل البرلمانية ويبلغهم بنية الرئيس نقل التكليف من أجل تشكيل الحكومة لرئيس حزب "أبيض أزرق" بيني غانتس، ومنحه مدة 28 يوما لتحقيق ذلك حسب القانون