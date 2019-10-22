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نشطاء مواقع التواصل يطالبون ببناء مستشفى برفح

  • فلسطين اليوم - غزة-متابعة
  • 19:20 - 22 أكتوبر 2019
حراك رفح حراك رفح
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أطلقت مجموعة من النشطاء و الاعلاميين مساء اليوم الثلاثاء حملة للتغريد على مواقع التواصل الاجتماعي، و ذلك للمطالبة بإنشاء مستشفى في محافظة رفح جنوب قطاع غزة.

و دعا منظمو الحملة "حراك رفح بحاجة لمستشفى" المواطنين للتغريد على هاشتاغ #رفح_بحاجة_لمستشفى من أجل الضغط على صناع القرار لبناء مستشفى لخدمة نحو نصف سكان المحافظة الذي يبلغ عددهم نحو ربع مليون نسمة، يفتقدون للرعاية و المراكز الصحية.

و شارك نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في التغريد على الهاشتاغ #رفح_بحاجة_لمستشفى، حيث طالبوا اصحاب القرار بالوقوف عند مسؤولياتهم و انشاء مستشفى في المحافظة.

 

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