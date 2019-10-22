نشطاء مواقع التواصل يطالبون ببناء مستشفى برفح

أطلقت مجموعة من النشطاء و الاعلاميين مساء اليوم الثلاثاء حملة للتغريد على مواقع التواصل الاجتماعي، و ذلك للمطالبة بإنشاء مستشفى في محافظة رفح جنوب قطاع غزة.

و دعا منظمو الحملة "حراك رفح بحاجة لمستشفى" المواطنين للتغريد على هاشتاغ #رفح_بحاجة_لمستشفى من أجل الضغط على صناع القرار لبناء مستشفى لخدمة نحو نصف سكان المحافظة الذي يبلغ عددهم نحو ربع مليون نسمة، يفتقدون للرعاية و المراكز الصحية.

و شارك نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في التغريد على الهاشتاغ #رفح_بحاجة_لمستشفى، حيث طالبوا اصحاب القرار بالوقوف عند مسؤولياتهم و انشاء مستشفى في المحافظة.

#رفح_بحاجة_لمستشفى#Rafah_Needs_a_Hospital

لماذا رفح بحاجة لمستشفى لأن مستوصف ابو يوسف النجار ( والذي يسمونه مستشفى) لا يوجد به جهاز التصوير الطبقة CT ولا جهاز رنين مغناطيسيMRI ، ولا حتى جهاز منظار معدة pic.twitter.com/f8W0eJa4Wh — سحر النحال

















