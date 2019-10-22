الاحتلال_يقتل_الأسرى يتصدر مواقع التواصل للتعريف بقضية الاسرى

تصدر هشتاغ الاحتلال يقتل الاسرى مساء اليوم الثلاثاء مواقع التواصل الاجتماعي في فلسطين، تعبيرًا عن حالة الظلم الواقع على الأسرى الفلسطينيين من إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي وما يتعرضون له من انتهاكات خطيرة للقوانين الدولية والانسانية قد تكلف الاسرى حياتهم وأرواحهم.

ويهدف الهشتاغ لتعريف المجتمع العربي والاسلامي وخاصة نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي على أخر أوضاع الأسرى الفلسطينيين داخل سجون الاحتلال وخاصة المضربين عن الطعام منذ عشرات الأيام دون أن يتدخل أحد لإنقاذهم.

كما يعرًّف الهشتاغ المجتمع العربي والاسلامي بطُرق وأساليب إدارة مصلحة سجون الاحتلال الإسرائيلي المتبعة ضد الاسرى سواء بالتعذيب الجسدي أو النفسي أو التصفية المباشرة، إضافة إلى ذكر بعض أسماء الأسرى الذين تعرضوا للحرق ومنهم الأسيرة اسراء جعابيص، كما يروي بعض الاسرى المحريين تجربتهم في سجون الاحتلال وما تعرضوا له من تهميش واهمال طبي متعمد من ادارة سجون الاحتلال.

الناشط سائد حسونة كتب على صفحته الشخصية على تويتر: "يتعرض الأسرى الفلسطينيون والعرب داخل السجون "الإسرائيلية" إلى تعذيب جسدي ونفسي ووحشية ممنهجة، تؤذي وتقتل أجساد الكثيرين منهم".

أما الناشط محمد فكتب: "أطباء مصلحة سجون الاحتلال هم جلادين في زي اطباء، تشير تقارير هيئة الأسرى ومؤسسات حقوق الإنسان المدعومة بشهادات عديدة من الأسرى الفلسطينيين المرضى، أن الأطباء في مصلحة السجون يشاركون في إهمال الأسرى وإساءة معاملتهم بشكل ممنهج ومدروس".

أما باسل أبو حسان الذي نشر صورة للأسيرة اسراء جعابيص والتي تعرضت للحرق في كافة أنحاء جسدها وعلق أسفل منها بالقول: "اسراء_جعابيص الأسيرة التي رأت وترى الوان العذاب في سجون الاحتلال ظلما وعدوانا".

وعلقت الناشطة اسراء محمد بالقول: "لوحده، ب١١ضلعا مكسورا، وكلية فقدت دورها، وأطراف منتفخة، وجسد لم يبق مكان فيه إلا وبضّعته آلات التعذيب، هذا سامر العربيد، وقل إن شئت، رجل سندَ كرامتنا بلحمه".

وغرد الكاتب ياسر الزعاترة بالقول: "أبطالنا في سجون الصهاينة يتعرّضون لأسوأ عمليات التنكيل بهدف كسر إرداتهم.. عقود والغزاة يحاولون جعل السجون مستودعا لقهر شعبنا وكسر إرادته دون جدوى.. لكن التضامن مع الأسرى، بل العمل على تحريرهم بكل وسيلة ممكنة يمثل واجبا للأحرار".

فيم كتب أخر: "في القلب غصة ألم ... وحرب حطمت احلام شباب وفتيات ... واكلت الأخضر واليابس، ولكن عندما نتذكر حالهم ونرى قوتهم وصبرهم على مصابهم، يزيد صبرنا وعزمنا لبناء مستقبل جميل #الاحتلال_يقتل_الاسرى".

فيما كتبت أخرى: "مُصاب بالسرطان ويواجه أوضاعًا صحية صعبة جراء سياسة الإهمال الطبي المتعمدة.. هيئة شؤون الأسرى تحذر من تفاقم الحالة الصحية للأسير الأردني عبد الرحمن عدنان مرعي (29 عامًا)".

بسبب الإهمال الطبي

65 أسيراً استشهدوا في سجون الاحتلال

منذ عام 1967 ولغاية الآن#الاحتلال_يقتل_الاسرى pic.twitter.com/bsbLsBb64Z — وكالة فلسطين اليوم الاخبارية (@paltoday) October 22, 2019

يتعرض #الأسرى الفلسطينيون والعرب داخل السجون "الإسرائيلية" إلى تعذيب جسدي ونفسي ووحشية ممنهجة، تؤذي وتقتل أجساد الكثيرين منهم.#الاحتلال_يقتل_الاسرى#IsraelKillsDetainees pic.twitter.com/TAwTFL4Ecl — سائد حسونه (@SaedHassunah) October 21, 2019

#اسراء_جعابيص الأسيره التي رأت وترى الوان العذاب في سجون الاحتلال ظلما وعدوانا#الاحتلال_يقتل_الاسرى pic.twitter.com/MG41NszN0H — باسل ابو حسان (@baselabuhassan) October 19, 2019

















