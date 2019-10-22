مؤسسة مهجة القدس تشارك في الحملة الاعلامية "الاحتلال يقتل الاسرى"

شاركت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى والجرحى في الحملة الإعلامية بعنوان (الاحتلال يقتل الاسرى)، لفضح جرائم الاحتلال "الإسرائيلي" بحق الأسرى الفلسطينيين داخل سجونه.

ونظمت مؤسسة رواسي فلسطين للثقافة والفنون الحملة الإعلامية في إطلاق هاشتاق "الاحتلال يقتل الاسرى"، في مطعم "أوريجانو" وسط مدينة غزة.

وأكد مدير عام مؤسسة رواسي فلسطين أ.فايز الحسني بأن حضور وتفاعل الجميع مع قضية الأسرى كقضية مركزية للشعب الفلسطيني، هو بحد ذاته مساندة للأسرى في الاستمرار في مواجه السجان.

وقال "إن هذه الحملة الإعلامية توجه بالصرخة للضمير العربي والعالمي للوقوف مع أسرانا الأبطال لأنهم ليسوا أرقاماً في سجلات الموت البطيء التي تمارسه سلطات الاحتلال بحق الأسرى في سجون الاحتلال".

وطالب الحسني بضرورة تكثيف كل الجهود المحلية والعربية والدولية لدعم قضية الأسرى الأبطال داخل السجون، والتأكيد على الدور الأساسي للمؤسسات الإعلامية لإبراز معاناة الأسرى وإيصال صوتهم إلى العالم لحشد الرأي العام تجاه قضيتهم الإنسانية العادلة.

من جهته قال الأسير المحرر طارق أبو شلوف المتحدث باسم لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية، "إن قضية الأسرى تحتاج منا إلى رفع مستوى الوعي لدى شعبنا الفلسطيني وأمتنا العربية لزيادة التفاعل مع قضية أسرانا الأبطال في ظل غياب الخطاب الإعلامي العربي والدولي تجاه الأسرى".

وأضاف أبو شلوف، "أننا نمتلك الكثير من البراهين والحجج التي تعكس فظاعة وبشاعة ما يمارسه العدو الصهيوني تجاه أسرانا الأبطال من أساليب قتلٍ بطيء على جميع الأصعدة والمستويات".

وتسائل ما هو الدور الحقيقي الذي يجب أن تقوم به الفضائيات والإذاعات العربية وأصحاب الرأي والفكر في تشكيل حالة وعي حقيقي تجاه ما يمارس ضد أسرانا في السجون الصهيونية؟.

وأوضح أبو شلوف أن أشكال القتل المتعمد الذي يمارس بحق الأسرى كثيرة منها: الإهمال الطبي والاعتقال الإداري والعزل الانفرادي والأحكام العالية والحرمان من الزيارة واحتجاز جثامين الشهداء.

ونوه أن هناك أكثر من أربعة عشر أسيراً أطلق عليهم "أيقونات الأسرى" أمضوا أكثر من ثلاثين عاماً داخل السجون وما زالوا قيد الاعتقال في سجون الاحتلال الصهيوني.

من جهة أخرى قال الأستاذ الحقوقي علاء سكافي المتحدث باسم المؤسسات الحقوقية والدولية "إن العدو الصهيوني يمارس عدداً كبيراً من الإجراءات التعسفية والقمعية التي تنتهك أبسط الحقوق الإنسانية للمعتقلين، بالإضافة إلى الحملات الشرسة التي تقوم بها سلطات الاحتلال بحق الأسرى والتي تهدف إلى كسر روحهم المعنوية".

وأضاف السكافي "أن من أبرز وأخطر الانتهاكات التي يتعرض لها المعتقلين في سجون الاحتلال هي سياسة الإهمال الطبي والتعذيب الجسدي والنفسي".

وبين أننا لاحظنا في الفترة الأخيرة ازدياد في عدد الأسرى المضربين عن الطعام نتيجة الاعتقال الإداري الذي لا يستند إلى أي مسوغ قانوني بالإضافة إلى أنه ينتهك أبسط قواعد القانون الدولي لحقوق الانسان.