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شاهد: أسرع عملية طرد في تاريخ كرة القدم لحارس مرمى في تركيا

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 16:31 - 22 أكتوبر 2019
طرد حارس مرمى طرد حارس مرمى
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تعرض سيركان كيرينتيلي حارس نادي قونيا سبور التركي للطرد المباشر –بطاقة حمراء- بعد ارتكاب خطأ ساذج عندما مسك كرة القدم خارج المنطقة المحددة له في الثواني الاولى من انطلاق المباراة التي جمعت فريقه مع يني مالاطيا سبور ضمن منافسات الدوري التركي المحلي.

وأظهر مقطع الفيديو أن كيرينتيلي أدرك أنه ارتكب خطأ فادحا، فترك الكرة وتوجه خارجا حتى قبل أن يشهر الحكم في وجهه البطاقة الحمراء.

وبدا الحارس الذي مثل منتخب تركيا في ثلاث مناسبات متأثر للغاية بسبب هذا الخطأ، وذرف الدموع في طريقه نحو خط التماس، وسط دعم ومساندة من لاعبي الفريق المنافس قبل زملائه في الفريق.

يُشار إلى أن المباراة انتهت بفوز مالاطيا بهدفين نظيفين، حيث اعتذر الحارس كيرينتيلي بعد المباراة وهو يعتذر من الجماهير الحاضرة.

 

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