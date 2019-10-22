الاردن ترفع القدرة التوليدية لكهرباء مدينة القدس المحتلة

وقعت الحكومة الأردنية، اليوم الثلاثاء، اتفاقية مع السلطة الوطنية بشأن توصيل رفع القدرة التوليدية الكهربائية لمدينة القدس المحتلة.

وأعلنت وزيرة الطاقة الأردنية هالة زواتي خلال اجتماع الطاقة النيابية برئاسة النائب هيثم زيادين، بأنه تم الاتفاق على رفع القدرة التوليدية من 30 ميغا إلى 100 ميغا واط.

وأوضحت بأن الاتفاقية الجديدة تقضي بتوصيل الكهرباء إلى مدينة القدس، عبر مد خطوط كهربائية من الأردن، مشيرًا إلى ان الشبكة الحلية تصل إلى مدينة أريحا شرقي الضفة المحتلة.

وقالت الوزيرة، إن تصدير الكهرباء إلى القدس، جاء نتيجة التوليد الزائد للكهرباء في الأردن.

يشار إلى أن، الجانبين الفلسطيني والأردني وقع على اتفاقية في شهر يوليو الماضي، تنص على رفع قدرة الربط الكهربائي بين البلدين. من 26 ميغا واط إلى 80 ميغا واطــ، لمدن الضفة.