بالاسماء : آلية السفر عبر معبر رفح البري غدًا الاربعاء

أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني، اليوم الثلاثاء، عن آلية السفر عبر معبر رفح البري، يوم غدٍ الأربعاء الموافق 23/10/2019.

وأوضحت الداخلية، بان السفر غدًا الأربعاء، سيكون للحافلات العاشرة والحادية عشرة والثانية عشرة من كشف 17/10.

وطالبت من المسافرين بضرورة الالتزام بموعد سفرهم حسب الحافلات المدرجة أسماؤهم فيها، وعدم التأخر عنها.

ونوهت الوزارة للمسافرين بضرورة التواجد صباح غد الساعة السابعة صباحًا، في الصالة الخارجية للمعبر.

ودعت المسافرين إلى إحضار بطاقة الهوية لجميع المسافرين، وإحضار حجة عدم ممانعة لسفر الأطفال مع أحد والديهما دون الآخر، من الطرف المتغيب عن السفر أو من وكيله.