محكمة صلح رام الله تؤجل النظر في العدول عن حجب عشرات المواقع الاعلامية

قررت محكمة صلح رام الله اليوم الثلاثاء، تأجيل النظر في طلب العدول عن قرار حجب عشرات المواقع الإعلامية الإلكترونية ليوم غدٍ الأربعاء (23/10/2019).

يُشار إلى أن المحاميين علاء فريجات من نقابة الصحفيين والمحامي أحمد نصرة مستشار قانوني للهيئة المستقلة لحقوق الانسان قد ترافعا امام المحكمة لإعادة النظر في قرار حجب عشرات المواقع الاعلامية.

يُشار إلى أن محكمة صلح رام الله قررت حجب ٥٩ موقعاً إلكترونياً وصفحة على مواقع التواصل الاجتماعي، بإيعاز من النيابة العامة، الأمر الذي أثار جدلًا واسعًا خاصة لدى الإعلاميين والفصائل الفلسطينية.