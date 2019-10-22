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د. الزهار يعلق على قرار حجب عشرات المواقع الاعلامية الالكترونية

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 13:32 - 22 أكتوبر 2019
عضو المكتب السياسي لحركة حماس محمود الزهار. عضو المكتب السياسي لحركة حماس محمود الزهار.
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علق د. محمود الزهار عضو المكتب السياسي لحركة حماس ورئيس كتلتها البرلمانية، على قرار محكمة صلح رام الله التابعة للسلطة الفلسطينية بحجب حوالي 60 موقعًا اخباريًا في الضفة المحتلة، واصفًا القرار بالغباء، لأن الفضاء الإعلامي لا يمكن الغائه.

وقال الزهار لمراسل "فلسطين اليوم الإخبارية" على هامش ندوة خاصة بعنوان "الانتخابات العامة من المنظور السياسي والقانوني والوطني للإعداد لإجراء انتخابات عامة (تشريعية، ورئاسية، ومجلس وطني): "الفضاء الإعلامي هو جزء من حياة الناس وهو أحد أهم اسباب المعرفة الحقيقية لموقف الشارع، والغاءه دليل افلاس على عدم قدرتهم على إقناع الناس".

وأوضح، أن من يحاول الغاء الفضاء الإعلامي واخفاء الحقيقة عن الناس فهو يثبت أنه لا يحترم الرأي العام مطلقًا.

وشدد د. الزهار على أن محاربة هذا الفضاء الإعلامي لا يمكن أن يحقق أهدافه مطلقًا؛ لأن الفضاء الإعلامي نظام متجدد ويمكن أن يظهر بوسائل أخرى وطرق مستحدثة لا تخطر على بال أحد.

يُشار إلى أن محكمة صلح رام الله قررت حجب ٥٩ موقعاً إلكترونياً وصفحة على مواقع التواصل الاجتماعي، بإيعاز من النيابة العامة، الأمر الذي أثار جدلًا واسعًا خاصة لدى الإعلاميين والفصائل الفلسطينية.

 

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