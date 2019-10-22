نساء غزة حٌرمنّ من التنقل للخارج ويطالبنّ برفع الحصار "الاسرائيلي" على القطاع

"المرأة كلها إصرار، راح نكسر الحِصار"، بهذه الشعارات المنددة، انطلقت فعالية "نساء ضد الحصار"، أمام بوابة بيت حانون/ايرز شمال قطاع غزة، رفضًا للحصار "الإسرائيلي" الظالم على القطاع، منذُ ثلاثة عشرة عامًا.

ورفعت النساء المشاركات في الفعالية، التي نظمتها الهيئة الوطنية لمسيرات العودة وكسر الحصار، اليوم الثلاثاء، لافتات وبسترات تندد بتشديد الاحتلال في حصاره اللا إنساني ضد القطاع، فيما تأثرت المرأة الفلسطينية بشكل كبير، كشريحة هامة في المجتمع الفلسطيني، بفعل الحصار.

وتحت أشعة الشمس تقدمت السيدة أمل الحسنات الصفوف الأولى، وسط التهليل والشعارات بصوت مرتفع، الرافضة للحصار المجحف بحق زهاء مليوني مواطن، في حين حرمها الاحتلال من رؤية أهلها في الخارج، لسنواتٍ طوال، جراء إغلاق معبر برفح البري والوحيد من وإلى غزة.

السيدة المسنّة الحسنات، تقطن في مخيم دير البلح وسط القطاع، دفعها ظلم الاحتلال الواقع على غزة، في الخروج لساحات الاحتجاج أمام حاجز/ايرز، لترفع صوتها المشروع في المطالبة بحقها العادل، كبقية نساء العالم، في حرية التنقل والعيش بكرامة.

المرأة ذات الوجه الدائري، ومتوسطة القامة، ارتدت ثوبها الفلسطيني، لتعبر عن الهوية وثقافة شعبنا، الذي حاول الاحتلال سرقتها وطمسها أمام مرأى ومسمع العالم، الذي لا يحركُ ساكنًا في ردع جرائم الاحتلال.

أبواها يَسكنان في دولة الأردن منذُ أربعة عشر عامًا، وتقول السيدةُ الحسنات، وهي تَحنُّ إليهما، :"إنّي اشتاقُ لأحضانهما"، مضيفةً بان الاحتلال منعها مراتٍ عدة، من السفر لهما، وكذلك هُم، بدون أي سبب.

امتلكت الحسنات الإرادة القوية والعزيمة التي لا تنكسر في الوصول إلى حقها المتمثل في رؤية أبواها، رغم إصابة ابنتها آلاء الجريحة في جمعة الأخيرة الـ79 من مسيرات العودة شرقي البريج أدى لحرق في الوجه، التي رافقتها في فعالية ضد الحصار، ليتعاضدا في رأيهما المشروع في مواجهة الحصار "الإسرائيلي"، والمطالبة بحقهم في حرية التنقل، وإنهاء ظلم الاحتلال.

وأكدت المشاركات خلال الفعالية، بأن تشديد الحصار على القطاع، لن يثنيهنّ في المواصلة في مقارعة الاحتلال، مشددات على المجتمع الدولي في الضغط على الاحتلال للتراجع عن حصاره، المخالف للقوانين الدولية.

يٌتبع...



