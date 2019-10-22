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متطرفون يواصلون اقتحامهم لباحات المسجد الاقصى

  • فلسطين اليوم
  • 11:24 - 22 أكتوبر 2019
اقتحام الاقصى.JPG اقتحام الاقصى.JPG
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اقتحم مستوطنون ومتطرفون يهود صباح يوم الثلاثاء، باحات المسجد الأقصى المبارك، تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وتجري هذه الاقتحامات وسط إجراءات أمنية مشددة، حيث انتشرت منذ ساعات الصباح الباكر قوات كبيرة تابعة لشرطة الاحتلال في باحات المسجد الأقصى وعند أبوابه لتأمين اقتحامات اليهود.

وزادت وتيرة الاقتحامات في فترة الأعياد اليهودية "عيد رأس السنة العبرية الجديدة" و"عيد العرش"، حيث شارك فيها مؤخراً الحاخام المتطرف يهودا غليك، ووزير الزراعة أوري أرئيل.

وكانت جماعات الهيكل المزعوم قد دعت مناصريها من المستوطنين إلى اقتحام المسجد الأقصى بمناسبة الاحتفال بعيد العرش.

في المقابل، دعا فلسطينيون عبر مواقع التواصل إلى صد الاقتحامات من خلال الحضور اليومي والمكثف في المسجد الأقصى، والرباط فيه والدفاع عنه.

 

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