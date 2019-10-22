ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

5 Menu
  1. الرئيسية
  2. محلي
  3. عرض الخبر

بالأسماء:الأشغال تطلق رابطاً للاستعلام عن مشروع البحث الميداني للأسر الفقيرة

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 10:54 - 22 أكتوبر 2019
قصف اسرائيلي لمنازل المواطنين قصف اسرائيلي لمنازل المواطنين
الأكثر مشاهدة
جوال
مشاركة

أطلقت وزارة الأشغال العامة والإسكان رابطا إلكترونيا للموطنين للاستعلام عن نتائج الزيارات الميدانية التي قامت بها طواقم البحث الميداني التابعة للوزارة في كافة المحافظات ضمن مشروع البحث الميداني للأسر الفقيرة المحتاجة للسكن.

وقال م. ناجي سرحان وكيل وزارة الأشغال العامة والإسكان إن مشروع البحث الاجتماعي الميداني للأسر الفقيرة المحتاجة للسكن هو من أهم وأبرز المشاريع الحكومية ويستهدف الوصول لكل أسرة فقيرة محتاجة للسكن، وتوفير قاعدة بيانات كبيرة لهؤلاء الأسر الفقيرة .

وشدد م. سرحان على أن وزارته تبذل جهود كبيرة من أجل الحصول على تمويل لمشاريع إسكانية خاصة بالأسر الفقيرة .

وأكد م. سرحان على أن طواقم البحث الميداني المنتشرة في كافة محافظات القطاع أنجزت بحث (35) ألف حالة بحث ميدانية حيث تم إدخال البيانات الخاصة بهم عبر استمارات بحثية عبر برامج محوسبة صمت خصيصا لهذا الشأن.

وأعرب وكيل الوزارة م. سرحان عن أمله بانتهاء طواقم البحث الميداني من حالات البحث وذلك لدراسة كافة الملفات وتجهيزها بصورة نهائية .

وثمن م. سرحان جهود طواقم البحث الميداني وعمله الدؤوب لإنجاز هذا المشروع الوطني الهام.

لمشاهدة الأسماء الرابط من هنا

الأكثر مشاهدة

متعلقات