بالأسماء:الأشغال تطلق رابطاً للاستعلام عن مشروع البحث الميداني للأسر الفقيرة

أطلقت وزارة الأشغال العامة والإسكان رابطا إلكترونيا للموطنين للاستعلام عن نتائج الزيارات الميدانية التي قامت بها طواقم البحث الميداني التابعة للوزارة في كافة المحافظات ضمن مشروع البحث الميداني للأسر الفقيرة المحتاجة للسكن.

وقال م. ناجي سرحان وكيل وزارة الأشغال العامة والإسكان إن مشروع البحث الاجتماعي الميداني للأسر الفقيرة المحتاجة للسكن هو من أهم وأبرز المشاريع الحكومية ويستهدف الوصول لكل أسرة فقيرة محتاجة للسكن، وتوفير قاعدة بيانات كبيرة لهؤلاء الأسر الفقيرة .

وشدد م. سرحان على أن وزارته تبذل جهود كبيرة من أجل الحصول على تمويل لمشاريع إسكانية خاصة بالأسر الفقيرة .

وأكد م. سرحان على أن طواقم البحث الميداني المنتشرة في كافة محافظات القطاع أنجزت بحث (35) ألف حالة بحث ميدانية حيث تم إدخال البيانات الخاصة بهم عبر استمارات بحثية عبر برامج محوسبة صمت خصيصا لهذا الشأن.

وأعرب وكيل الوزارة م. سرحان عن أمله بانتهاء طواقم البحث الميداني من حالات البحث وذلك لدراسة كافة الملفات وتجهيزها بصورة نهائية .

وثمن م. سرحان جهود طواقم البحث الميداني وعمله الدؤوب لإنجاز هذا المشروع الوطني الهام.