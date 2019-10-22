سبعة أسرى يدخلون أعوامًا جديدة في سجون الاحتلال

أكدت إذاعة صوت الأسرى أن سبعة أسرى من قطاع غزة والضفة والقدس المحتلتين يدخلون اليوم 22 من أكتوبر أعوامًا جديدة داخل سجون الاحتلال، بينهم ثلاثة محكومون بالسجن المؤبد مدى الحياة، وهم:

الأسير سهيل محمد يوسف شقيرات (34 عامًا) من القدس المحتلة المحكوم بالسجن المؤبد مدى الحياة ومعتقل منذ عام 2007، وأمضى 12 عامًا في سجون الاحتلال.

الأسير سامي سليمان إبراهيم جرادات (51 عامًا) من جنين المحكوم بالسجن المؤبد مدى الحياة ومعتقل منذ عام 2003، وأمضى 16 عامًا في السجون.

الأسير محمد سالم عبد البدن (40 عامًا) من مدينة بيت لحم المحكوم بالسجن المؤبد مدى الحياة ومعتقل منذ عام 2008، وأمضى 11 عامًا في سجون الاحتلال.

الأسير أحمد جبريل حسن زبن (34 عامًا) من مدينة رام الله المحكوم بالسجن 21 عامًا ومعتقل منذ عام 2003، وأمضى 16 عامًا في السجون.

ومن مدينة طولكرم/ الأسيران الشقيقان مناضل موفق طقز المحكوم بالسجن 13 عامًا ونصف، *ومعتز موفق طقز المحكوم بالسجن 10 أعوام ونصف ومعتقلان منذ عام 2014، وأمضيا خمسة أعوام في سجون الاحتلال.

ومن قطاع غزة/ الأسير رامي سليمان عبد الله أبو مصطفى (37 عامًا) من مدينة خانيونس جنوب القطاع المحكوم بالسجن 25 عامًا ومعتقل منذ عام 2002، وأمضى 17 عامًا في سجون الاحتلال.