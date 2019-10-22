بعدالإفراج عنه من زنازين السلطة..الاحتلال يعيد اعتقال أحد كوادر الجهاد غرب رام الله

اعتقل جيش الاحتلال الصهيوني، فجر اليوم الثلاثاء، الأسير المحرر عبد الرحمن الواوي (25 عامًا) من قرية بيت سيرا غرب مدينة رام الله.

وقالت مصادر من حركة الجهاد الإسلامي في مدينة رام الله، بأن قوة من جيش الاحتلال اقتحمت المنزل، وشرعت بتفتيشه والعبث بمحتوياته، ومن ثم اقتادت الأسير الواوي إلى جهة غير معلومة.

وأوضحت المصادر أن القوة داهمت قرية بيت سيرا الساعة الثالثة فجرًا، وحاصرت منزل الأسير الواوي ونفذت عمليات تفتيش في المكان.

وأشارت إلى أن الواوي، أفرج عنه من سجون مخابرات السلطة الفلسطينية قبل أيام بعد استدعائه والتحقيق معه. مؤكدة على أن هناك ربط حقيقي بين اعتقاله لدى قوات الاحتلال واعتقاله السابق عند الأجهزة الأمنية.

وأكدت على أن هذا أسلوب فاضح لأجهزة التنسيق الأمني، وهو خيانة عظمى لشهداء الوطن وأسراه الذين ضحوا بزهرة شبابهم في سجون الاحتلال دفاعًا عن الحرية وفي سبيل التحرر.

وطالبت الحركة، الأجهزة الأمنية الفلسطينية، وقف الاعتقالات والاستدعاءات السياسية، ووقف التنسيق الأمني الذي أصبح من المؤكد بأنه ممر لاعتقال شباب الوطن المقاوم الثائر.

بدوره، قال والد الأسير عبد الرحمن الواوي، إن قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت المنزل الساعة الثالثة فجرا، واختطفت نجله عبد الرحمن.

وأشار إلى أن هذا الاعتقال الثالث لنجله عبد، والاقتحام السادس للمنزل بغضون عامين. لافتًا إلى أن ما يميز هذه المرة من الاقتحامات، هو الاقتحام السريع واختطاف نجله وانسحابهم.

جدير بالذكر، أن قوات الاحتلال أفرجت عن الأسير عبد الرحمن حامد الواوي قبل عام بعد انتهاء محكوميته البالغة 10 شهور، ولكنه تعرض لاعتقالات واستدعاءات لدى الأجهزة الأمنية عدة مرات.