كيف تحافظ على صحة طفلك من تقلبات الطقس

في ظل التقلبات الجوية خلال هذه الأيام وتحذيرات هيئة الارصاد الجوية من التقلبات التي قد تتسبب فى زيادة فرص إصابة الأطفال بالعديد من الأمراض الخاصة بالجهاز المناعي، كنزلات البرد والإنفلونزا.

وعن أفضل النصائح الطبية التي تساهم في الحفاظ على صحة طفلك خلال هذا التغير في الطقس، والحد من تعرضهم لأي مشاكل صحية، وذلك وفقا لموقع "healthline".

الإكثار من تناول السوائل والماء بشكل خاصة من أهم الحيل التي تقلل من فرص الإصابة لأى مشاكل صحية الناتجة عن تغير الطقس، فالإكثار من تناول السوائل والماء يقلل من فرص إصابة الطفل بالجفاف ومرار الحلق، ويعمل على ترطيب هذه الأماكن بشكل كبير.

من أهم النصائح هى إعطاء الطفل الأطعمة الغنية بفيتامين "سي" كالجوافة والكيوي والأناناس البرتقال والجريب فروت والليمون، فهى أطعمة تساهم بشكل كبير فى رفع وتعزيز الجهاز المناعي للجسم، والحد من تعرضه لأي مشاكل نتيجة لضعف الجهاز المناعي.

يجب على الأم إعداد طبق كبير من السلطة الخضراء يوميا للطفل، فالقيم الغذائية المتواجدة في