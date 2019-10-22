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حزب الله يعقب على مسيرة الدرجات النارية في بيروت التي هاجمها الجيش

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 09:33 - 22 أكتوبر 2019
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نفى حزب الله اللبناني وحركة أمل علاقتهما بتظاهرة الدراجات النارية التي نظمت وسط بيروت.

وأوضحت دائرة العلاقات الإعلامية التابعة لحزب الله اللبناني في بيان صحفي أنها لا علاقة لها بتاتا للحزب بتظاهرة الدراجات النارية التي نزلت مساء يوم الإثنين إلى وسط بيروت.

في السياق، نفت حركة امل أي علاقة للحركة بمواكب الدراجات النارية التي جابت شوارع العاصمة اللبنانية بيروت.

وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر تدخل الجيش اللبناني لتفريق مظاهرة يقودها دراجون، وتحمل أعلام "حزب الله" و"حركة أمل" في بشارة الخوري ومونو، وسط بيروت.

 

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