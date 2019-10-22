ركزت عناوين اخبار الصحف السعودية اليوم الثلاثاء، على جملة من القضايا المحلية والتركيز على متابعة المظاهرات اللبنانية والتحركات من الحكومة لإنهاء الازمة .

ومن عناوين اخبار الصحف السعودية اليوم قالت صحيفة عكاظ :

-الشارع اللبناني.. لا ثقة.. فات الأوان

-3020 طلب إعسار في مدونة «العدل».. «عكاظ» تنشر التفاصيل

-الجبير: بالأدلة.. إيران متورطة في اعتداءات «أرامكو» .. ولن نقف مكتوفي الأيدي

-العيسى: التحصيل العلمي لدى طلابنا لا يزال دون المستوى

-وزير العمل: رفع فوري لنسب توطين العقود والصيانة بالمنشآت الحكومية

-أمير الباحة: لن أتهاون في متابعة إنجاز المشاريع

-الفيصل: ارتقوا بمستوى المشاريع لتظهر جدة بما يليق

-الطالبات يتفوقن.. 70 % من طلاب الرابع والثاني المتوسط لم يتقنوا العلوم

-سفارة المملكة لـ«عكاظ» : إجلاء 532 سعوديا من لبنان

-54 وظيفة في «كاكست».. التقديم إلكترونيا الأحد

-أردوغان على خطى إيران.. يريد قنبلة نووية

ومن عناوين اخبار الصحف السعودية اليوم :

صحيفة الوطن السعودية :

-مطالب لبنان ثورة سياسية أم اقتصادية

-طائرة أم الركب بدأت تتعافى

-التقويم: تدني نتائج الطلاب في الاختبارات الوطنية

فيما كشفت هيئة تقويم التعليم والتدريب نتائج الاختبارات الوطنية المتعلقة بأداء الطلاب والطالبات في الصف الرابع الابتدائي والثاني المتوسط، في مادتي الرياضيات والعلوم، معلنة تدنيهم عن الأداء بشكل عام، أكد رئيس الهيئة الدكتور حسام زمان أن الهيئة تعمل بشراكة دائمة مع وزارة التعليم لضمان عمليات التحسين والتطوير لمخرجات التعليم في المملكة، وستراقب أثر التعديلات الجديدة للوزارة في آلية التقويم المستمر للطلاب.

ومن عناوين اخبار الصحف السعودية اليوم الثلاثاء ، ابرزت صحيفة الشرق الاوسط ":

-ترمب: أميركا لم تقدم للأكراد تعهداً بالبقاء 400 عام لحمايتهم

-ماكرون يؤكد لبوتين أهمية «تمديد وقف إطلاق النار» في سوريا

-الصين مستعدّة لإطلاق محادثات حول اتفاق تجارة حرة مع الاتحاد الأوروبي

-دعوات في كاتالونيا لدعم غوارديولا لرئاسة الحكومة

-الحكومة اللبنانية تقر الإصلاحات الاقتصادية وموازنة 2020

وافق مجلس الوزراء اللبناني، اليوم (الاثنين)، على ورقة الإصلاحات التي طرحها رئيس الحكومة سعد...

-عون يوجه برفع السرية المصرفية عن حسابات الوزراء

-اللبنانيون يواصلون التظاهر... والحكومة تجتمع في قصر بعبدا

-الحكومة اللبنانية تسابق الحشود الضخمة بورقة الاقتراحات الاقتصادية

المرصد:

وتصدر وفاة الكاتبة وعضوة الشرف في النادي الأهلي “حصة العون” عناوين اخبار الصحف السعودية اليوم الثلاثاء:

توفيت الكاتبة وسيدة الأعمال حصة العون،مساء أمس الاثنين، بعد صراع مع المرض.

وتعتبر حصة العون كاتبة في العديد من الشؤون العامة، والسياسية، والاقتصادية والرياضية، كما أنها تعد رائدة فكرة المدن الصناعية للأسر المنتجة، وكانت سفيرة الأمم المتحدة لشؤون المرأة والطفل، وسبق أن تولت منصب الأمين العام للمستثمرات العرب، ورئيس مجلس أمناء مركز نجود لذوي الاحتياجات الخاصة، بالإضافة إلى أنها عضو شرف النادي الأهلي.

وحصلت العون على براءة اختراع لمجموعة أعمال منها (المحراب المتنقل) (المراقب الذكي)، وقدمت الكثير من الدراسات المهتمة بالاصلاح المالي والاقتصادي، ولها مساهامات جادة في العديد من القنوات الفضائية المهتمة بالشأن الإسلامي والعربي.

وسيصلى على جثمان الفقيدة فجر اليوم في المسجد الحرام بمكة المكرمة كما أكد نجلها.