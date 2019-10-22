الأنروا: 80% من سكان القطاع يعتمدون على المساعدات الإنسانية

أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأنروا"، اليوم الثلاثاء، أن نحو 80% من سكان قطاع غزة يعتمدون على المساعدات الإنسانية بعد سنوات من الحصار والجولات المتكررة من الأعمال "العدائية القتالية" والقلاقل السياسية.

وأوضحت أن مليون لاجئ فلسطيني من مختلف المناطق الفلسطينية يعتمدون على المعونة الغذائية الفصلية من الأونروا لتلبية احتياجاتهم الغذائية الأساسية.

وأشارت إلى أنها بدأت مع مؤسسة قطر الخيرية في تنفيذ مشروع تحت شعار "أنظمة غذائية لإنهاء الجوع في العالم"، لتوزيع 37,000 وجبة لطلبة لاجئي فلسطين في 35 مدرسة تابعة للأونروا في قطاع غزة وذلك بمناسبة اليوم العالمي للغذاء.

وانطلقت عملية التوزيع في مدرسة الشاطئ الأساسية المختلطة الأولى التابعة للأونروا والتي ستستمر حتى يوم الأحد، 27 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري 2019.

ويسعى هذا النشاط إلى تعزيز أهمية الغذاء الصحي والعادات الغذائية الصحية، حيث احتوت كل وجبة تم توزيعها على الخضروات والفواكه وعبوة حليب بطعم الفواكه وزجاجة من الماء وقطعة كرواسون محشوة بالشوكولاته، وبالإضافة لذلك، سيحصل كل طفل على منشور معلوماتي يسلط الضوء على العادات الغذائية الصحية.

وأشارت إلى أن هذه المبادرة من مؤسسة قطر الخيرية تأتي في الوقت المناسب و تتوافق مع جهود الوكالة الهادفة الى تعزيز الأمن الغذائي وتحسين التغذية.

وفي معرض الإعراب عن امتنانه للتبرع المقدم من قطر الخيرية، قال فريد أبو عاذرة رئيس برنامج الأونروا التعليمي في غزة "نود أن نقدم الشكر لقطر الخيرية على هذه المبادرة في اليوم العالمي للغذاء والتي تعد فرصة كبيرة لزيادة وعي طلبتنا حيال أهمية التغذية الصحية".

تجدر الإشارة إلى أنه تم توقيع اتفاقية تعاون عامة بين الأونروا وقطر الخيرية على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة لهذا العام في 22 سبتمبر/ أيلول 2019 في نيويورك.