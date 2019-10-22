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توضيح بشأن صحة الرئيس اللبناني "ميشال عون"

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 08:20 - 22 أكتوبر 2019
ميشيل عون ميشيل عون
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أعلن مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية اللبنانية “أنه لا صحة إطلاقًا للشائعات التي توزع مساء أمس الاثنين حول صحة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون”.

ودعا مكتب الإعلام في بيان إلى التنبه من مثل هذه الأكاذيب التي تروجها جهات معروفة بقصد إحداث بلبلة في هذه الظروف الدقيقة التي تمر بها البلاد، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية.

وكان الرئيس عون قد طالب مجلس الوزراء في جلسته الاثنين بالبدء برفع السرية عن الحسابات المصرفية الخاصة بكل من يتولى مسؤولية وزارية في الوقت الحاضر أو مستقبلا، إلا أن الورقة الإصلاحية لم تتضمن ذلك.

وقال عون إن “ما يجري في الشارع يعبّر عن وجع الناس لكن تعميم الفساد على الجميع فيه ظلم كبير”.

ويشهد لبنان احتجاجات بسبب تردي الأوضاع الإقتصادية.

ورغم إعلان رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري سلسلة من الإجراءات الاقتصادية وإصلاحات، غير أن المحتجين اعلنوا استمرارهم في تظاهراتهم حتى تلبية مطالبهم.

 

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