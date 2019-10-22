شنت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، اليوم الثلاثاء، حملة اعتقالات واسعة في الضفة المحتلة طالت 10 مواطنين.

وفي التفاصيل، اعتقل قوات الاحتلال الشقيقيْن حيّان ورداد إبراهيم طقاطقة وداهمت عدة منازل في قرية أم سلمونة جنوب بيت لحم.

كما اعتقلت الشاب محمد سليمان الشاعر من منزله في بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم، والشاب أحمد خالد اللحام من منزله في مخيم الدهيشة بمدينة بيت لحم، الذي شهد مواجهاتٍ عنيفةٍ خاصة في حارة السلام داخل المخيم.

فيما اعتقلت قوة للاحتلال الاسير المُحرَر عبدالرحمن حامد واوي من منزله في قرية بيت سيرا غرب رام الله.

وواصلت قوات الاحتلال شن حملة اعتقالاتٍ في العيساوية منذ يوم امس، وطالت كلا من: وديع وحسام عليان، عبد ثائر محمود، محمد وليد محمود، أحمد أبو الرومي، محمد بسام عبيد، محمد زكريا عليان، ونور ماهر محيسن.