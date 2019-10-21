الاونروا: نترقب نتائج التحقيق حول تهام الفساد بسوء الإدارة

قالت مديرة الأونروا في الضفة الغربية غوين لويس: "إن الوكالة لا تزال تراقب نتائج التحقيق الداخلي حول اتهامات الفساد بسوء الإدارة واستغلال النفوذ"، مؤكدة أن الفساد زاد من ازماتها المالي".

وأضافت لويس التي تتواجد حاليا في بروكسل للقاء مسؤولين في المفوضية الأوروبية: "نحبس أنفاسنا ونحن ننتظر، لأن لذلك بالطبع انعكاسات مالية.

ومن المقرر أن ترفع نتائج التحقيق بحدود نهاية تشرين الأول/ أكتوبر إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الذي سيقرر الخطوات المقبلة في وقت تجدد ولاية الأونروا الشهر الحالي.

وتواجه الأونروا أزمة مالية غير مسبوقة بعدما أوقفت الولايات المتحدة في 2018 مساهماتها المالية السنوية البالغة 300 مليون دولار (270 مليون يورو).

وتفاقم الوضع منذ نشر تقرير داخلي للوكالة، في تموز/ يوليو، يتضمن اتهامات بـ"سلوك جنسي غير ملائم ومحاباة وتمييز واستغلال السلطة" من قبل مجموعة صغيرة من كبار المسؤولين.