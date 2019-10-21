الطيبي: فشل نتنياهو تطور سياسي هام وننوي ان تكون جزء من التغيير

علق رئيس الكتلة العربية المشتركة في الكنيست الإسرائيلي أحمد الطيبي، على قرار رئيس الاحتلال رؤوفين ريفلين بتفويض غانتس بعد فشل نتنياهو في تشكيل الحكومة.

وقال الطيبي: إن اعتراف نتنياهو بالفشل للمرة الثانية في تشكيل حكومة هو تطور سياسي هام".

وأضاف: "نحن ندرك أن توجه غانتس هو لتغليب حكومة وحدة وطنية ولكن نتنياهو اليوم اعترف بفشله السياسي واحتمالات ذهابه للبيت او للسجن تصاعدت.

وأوضح الطيبي أن الكتلة العربية المشتركة تنوي أن تكون جزءا من التغيير واسقاط حكم نتنياهو نحو انجاز قضايا وهموم الناس اجتماعيا وسياسيًا".