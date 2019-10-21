لهذا السبب رونالدو سعيد في يوفنتوس

أبدى نجم البرتغالي كريستيانو رونالدو سعادته بسياسة فريقه يوفنتوس الإيطالي بطل المواسم الثمانية الماضية الذي نتهج سياسة الهجوم أكثر من الدفاع.

وقال رونالدو اليوم الاثنين: "أعتقد أن الفريق يتحسن، وتزداد الثقة في أنفسنا ونلعب كرة قدم مختلفة وأكثر هجومية.

وكشف رونالدو عن أن حريته في يوفنتوس أكثر من حريته في ريال مدريد الاسباني، قائًلا: "أنا سعيد لأنه رويدا رويدا نصل إلى المستوى الذي يجب أن يبلغه يوفنتوس لدينا مدرب مختلف، أسلوب مختلف ولاعبون جدد لقد تغيرنا للأفضل".

وأضاف: "أحب الطريقة التي يرغب أن يعتمدها الفريق. نخلق فرصا أكثر وباتت ثقتنا بأنفسنا أعلى. أنا سعيد بهذه التغييرات. علينا ربما أن نسجل المزيد من الأهداف ولكن أنا فخور بما نقوم به".

وتعليقا على بلوغه الهدف رقم 700 في مسيرته الاحترافية الأسبوع الماضي أمام أوكرانيا في تصفيات كأس أوروبا 2020، أكد رونالدو أن الموضوع بات وراءه.