محمد صلاح من المرشحين للحصول على جائزة "الكرة الذهبية"

من المتوقع أن تعلن مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية، اليوم الاثنين، قائمة المرشحين للحصول على جائزة "الكرة الذهبية" التي تمنح لأفضل لاعب في العالم 2019، والتي سيتم الكشف عن هوية الفائز بها في الثاني من ديسمبر المقبل بالعاصمة الفرنسية باريس.

ومن المنتظر أن تضم القائمة الاولية للمرشحين لحصد جائزة "الكرة الذهبية" 30 لاعباً، وكان أخر من فاز بهذا اللقب هو لوكا مودريتش نجم منتخب كرواتيا ونادي ريال مدريد الاسباني.

ويتوقع أن يتواجد ثلاثي ليفربول، محمد صلاح نجم منتخب مصر، والسنغالي ساديو ماني والهولندي فيرجيل فان دايك للتواجد في القائمة الاولية للمرشحين للحصول على جائزة "الكرة الذهبية" هذا العام.

كما سيتواجد كريستيانو رونالدو نجم منتخب البرتغال ونادي يوفنتوس الايطالي، وليونيل ميسي نجم منتخب الارجنتين ونادي برشلونة الاسباني، وكيليان مبابي لاعب منتخب فرنسا ونادي باريس سان جيرمان الفرنسي.