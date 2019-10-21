التجمع الإعلامي يدين قرار السلطة حجب عشرات المواقع

أدان التجمع الاعلامي الفلسطيني قرار محكمة صلح رام الله القاضي بحجب حوالي 60 موقعا الكترونيا ووكالة أنباء، ويصفه بالقرار الخطير.

و قال التجمع الاعلامي في تصريح صحفي مساء اليوم الاثنين: "إن حجب هذه الوسائل الاعلامية يشكّل انتكاسة للمحتوى الفلسطيني، ويصب في صالح الرواية الإسرائيلية".

و طالب التجمع الاعلامي بعدم زج السلطة الرابعة في رحى الصراع الحزبي، داعياً محكمة صلح رام الله بالعدول عن قرارها الظالم والمجحف بحق وسائل الاعلام المستهدفة.

كما عبر التجمع الإعلامي عن تخوفه من أن تكون هذه الحملة بداية لمزيد من الخطوات المستقبلية التي تستهدف وسائل إعلامية أخرى، أمام هذا القرار الغير مسبوق، .

و أكد أن هذا الحجب لوسائل الاعلام يعد محاولة بائسة لتكميم الافواه، ما يلحق ضرراً بالرواية الفلسطينية لصالح الرواية الإسرائيلية المزيفة.

و أضاف: "إن المطلوب هو تكريم الصحفيين الفلسطينيين ووسائل الاعلام على دورها في مواجهة الرواية الإسرائيلية، والأصل أن يتم حجب المواقع الإسرائيلية التي تهدف لبث سمومها بين ابناء شعبنا والنيل من قضيتنا، والعمل على حجب الصفحات التابعة للمخابرات الاسرائيلية ، التي تنال من شبابنا الفلسطيني وتحارب أسرنا وباتت تشكل أداة ابتزاز لأبناء شعبنا الفلسطيني" .

و تابع يقول: "إننا في التجمع الاعلامي الفلسطيني إزاء ما جرى من حجب لوسائل الاعلام نطالب السلطات القضائية بالتراجع الفوري عن القرار الجائر بحق المحتوى الفلسطينية".

و دعا التجمع الأطر الصحفية والمؤسسات الحقوقية والاتحاد الدولي للصحفيين واتحاد الصحفيين العرب للوقوف عند مسؤولياتهم تجاه القرار الخطير وغير البريء