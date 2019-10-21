رئيس الاحتلال يكلف غانتس لتشكيل الحكومة بعد فشل نتنياهو

قرر رئيس دولة الاحتلال الإسرائيلي رؤوفين ريفلين، تفويض رئيس حزب ازرق أبيض بيني غانتس بتشكيل الحكومة الإسرائيلية خلفًا لبنيامين نتنياهو الذي فشل في تشكيلها.

وقال ريفلين وفقًا لوسائل اعلام الاحتلال، "تلقيت كتاب التفويض من نتنياهو الذي لم يتمكن من تشكيل حكومة برئاسته، وسأنقل التفويض إلى غانتس في أقرب فرصة لمدة 28 يومًا لتشكيل الحكومة".

من جهته أبدى نتنياهو غضبه من غريمه بيني غانتس، قائلًا: "غانتس لم يستجب لكل الدعوات والمبادرات من أجل تشكيل حكومة وحدى في ظل التحديات الأمنية القائمة".

كما هاجم نتنياهو القائمة العربية المشتركة الداعمة للإرهاب والمناهضة لوجود دولة "إسرائيل".

يُشار إلى أن الاحتلال الإسرائيلي خاض انتخابات الكنيست للمرة الثانية على التوالي، وفي كل مرة يفشل نتنياهو في تشكيل الحكومة رغم فوز حزبه بعدد من المقاعد على غريمه بيني غانتس، لاسيما وأن نتنياهو لم يتمكن مع الأحزاب التي انضمت إلى حلفه لتشكيل الحكومة للوصول لنسبة الحسم، ويخشى نتنياهو في حال تمكن غانتس من تشكيل حكومة على نفسه من الدخول إلى السجن للتحقيق في قضايا الفساد السابقة.