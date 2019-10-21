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مظاهرات حاشدة السودان وهذه مطالبها

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 19:17 - 21 أكتوبر 2019
مظاهرات في السودان مظاهرات في السودان
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طالب الألاف من السودانيين اليوم الاثنين الحكومة الجديدة بحل حزب "المؤتمر الوطني" الذي كان يترأسه الرئيس السابق المخلوع عمر البشير وذلك خلال مسيرات حاشدة جابت العديد من المدن لاسيما العاصمة الخرطوم.

يُشار إلى أن المسيرات تزامنت مع ذكرى انتفاضة السودانيين في 21 تشرين الاول/اكتوبر 1964 التي اطاحت بحكم الفريق ابراهيم عبود.

ورفع المشاركون في المسيرات الشعبية لافتات تطالب بـ"حل المؤتمر الوطني" كما طالب المتظاهرون ب"القصاص للشهداء" في اشارة الى الذين قتلوا اثناء اشهر من الاحتجاجات.

يذكر أن حزب المؤتمر الوطني الاسلامي الذي كان يترأسه المخلوع عمر البشير حكم البلاد ثلاثة عقود منذ عام 1989 عندما وصل البشير إلى السلطة بانقلاب عسكري بمساندة الاسلاميين.

واندلعت الاحتجاجات ضد البشير في كانون الاول/ديسمبر 2018 وسرعان ما توسعت ما ادى الي اطاحته في 11 نيسان/ابريل الماضي، وعلى اثرها دخل البشير في سجن بالخرطوم ويخضع للمحاكمة بتهم فساد.

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