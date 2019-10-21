9 قتلى في إطلاق نار على حدود "كشمير" المتنازع عليها

لقي تسعة اشخاص مصرعهم، خلال إطلاق نار على حدود إقليم "كشمير"، المتنازع عليها بين الدولتين الهند وباكستان قديمًا، حيثُ يدعي كل طرف حقه في الاقليم.

وأفادت وسائل إعلام باكستانية، عن مقتل تسعة أشخاص في إطلاق نار على حدود كشمير.

وأكد المتحدث باسم الجيش الهندي "راجيش كاليا"، ان جنديين ومدنيا قتلوا، وجرح ثلاثة أشخاص آخرين في إطلاق نار، تاهمًا الجانب الباكستاني بالوقوف وراء عملية القتل.

قتل تسعة اشخاص على الأقل في إطلاق نار على الحدود بين شطري كشمير، على ما ذكر مسؤولون، ما يرفع حصيلة القتلى في الأيام الأخيرة مع تخفيف نيودلهي حظرا للتجول وقيودا على الاتصالات مفروضة في الإقليم المضطرب منذ أكثر من شهرين.

يشار إلى ان علاقات الهند وباكستان النوويتين تصاعدت بعد أن ألغت الهند الحكم الذاتي للشطر الذي تسيطر عليه في كشمير في الخامس من آب/اغسطس الماضي، فيما فرضت الأولى قيودًا على الحركة والاتصالات لقمع الاضطرابات.