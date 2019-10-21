وصول مسؤول "إسرائيلي" لمؤتمر البحرين للامن البحري

وصل اليوم الاثنين، مسؤولاً "إسرائيليًا" إلى العاصمة البحرينية "المنامة" لحضور المؤتمر للأمن البحري لدول الخليج، والذي عقدَ اليوم، ويستمر ليوم غد الثلاثاء.

وترأس الوفد الرسمي في اجتماع المنامة، مسؤولة وزارة الخارجية "الإسرائيلية"، "دانا بنفينستي"، وذلك وفق الوكالة الوطنية البريطانية.

وكان رجال أعمال واقتصاديون "إسرائيليون" قد ألغوا زيارة لحضور مؤتمر اقتصادي في المنامة، في شهر أبريل الماضي 2019، بسبب مخاوف أمنية، فيما يواصل الاحتلال علاقاته الدبلوماسية بشكل رسمي مع دولتين عربيتين فقط، وهما مصر والأردن، عبر التوقيع على اتفاقيات سلام.

وفي مؤتمر الأمن البحري الخليجي، يُناقش فيه ممثلين عن 60 دولة، على رأسها الولايات المتحدة و"إسرائيل"، للوقوف عن الهجمات التي استهدفت ضد سفن ومنشآت سعودية مؤخرًا، متهمين إيران في الوقوف وراء الحادث، دون تقديم ادلة واضحة تثبت صحة حديثهم.