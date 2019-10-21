ارتفاع قتلى متظاهري تشيلي لـ 10 اشخاص

ارتفع عدد قتلى مظاهرات تشيلي، اليوم الاثنين، لـ 10 اشخاص جراء قمع قوات الامن التشيلية للمحتجين ضد تردي الأوضاع الاقتصادية وزيادة في أسعار المواصلات العامة.

وأعلنت رئيس بلدية سانتياغو "روبيلار" في مؤتمر صحفي، عن ارتفاع عدد القتلى إلى 10 أشخاص، خلال الاحتجاجات المتصاعدة في تشيلي.

وعقب تصعيد الاحتجاجات، أعلنت السلطات التشيلية حظر التجول اعتبارا من مساء الأحد، في ظل استمرار المتظاهرون في حرق المركبات والمباني الحكومية.

وألقت وزارة الداخلية، القبض على 152 شخصًا، مشيرةً إلى انه تم الإبلاغ عن أربعين عملية نهب خلال الاحتجاجات.

ويواصل المحجتون في التظاهر رفضًا لتردي الاوضاع الاقتصادية، مطالبين الحكومة في التراجع عن قرارات زيادة الاسعار.