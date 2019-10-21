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جامعة الازهر تعلق على انباء منع دخول الطلبة بسبب عدم دفع الرسوم الدراسية

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 16:53 - 21 أكتوبر 2019
جامعة الازهر جامعة الازهر
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علقت جامعة الازهر على ابناء منع طلبة كلية طب الأسنان، من دخول الجامعة، بسبب عدم دفع الرسوم الدراسية.

واوضح نائب رئيس الجامعة للشؤون الإدارية والمالية مازن حمادة أن هذه الأنباء غير صحيحة، وليست بالطريقة السلبية التي تم نشرها عبر بعض مواقع التواصل الاجتماعي، ووسائل الإعلام. 

وأشار إلى ان ما حدث هو إجراءات داخلية لحث الطلبة على دفع الرسوم، حتى ينتظموا في دراستهم، لافتاً إلى أن الجامعة تقوم بواجبها تجاه الطلبة، كما الطالب عليه أن يقوم بواجباته تجاه الجامعة.

وكانت وسائل إعلام محلية زعمت أن إدارة جامعة الازهر منعت طلبة كلية طب الأسنان، من دخول الجامعة، بسبب عدم دفع الرسوم الدراسية.

 

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